Почему провалился акция в поддержку пострадавшим от наводнения жителям Крымска в центре Москвы накануне, рассказал в подробностях организатор акции "Жаркий июль" Игорь Скурлатов.



"АН писали, что в субботу в Москве прошёл согласованный с мэрией Народный марш Свободы "Жаркий июль". Основная тема мероприятия: демонстрация солидарности с Крымском на Крымской набережной и благотворительный митинг-концерт на Крымском валу.

Организаторов не разочаровало то, что вместо заявленных 10 тысяч, в митинге приняли участие около сотни человек. Российский Демократический совет обещает всё лето проводить акции в Москве на злобу дня.

"Количество участников было небольшое, порядка 100-150 человек, несмотря на то, что в социальных сетях на это мероприятие записалось порядка 8,5 тысяч человек", - отметил Игорь Скурлатов в интервью телеканалу "Дождь".

По заявлению организатора акции так мало людей на митинге оказалось потому, что пришли только те, "которые реально хотели услышать что-то по этой проблеме".

"Это означает, что москвичи не поддержали тему Крымска и не вышли на митинг. Вот что можно сказать по этому поводу. Видимо, москвичам не интересна эта тема. Это первый вывод, который просится", - отметил Скурлатов.

А среди причин, по которым акция прошла белно он называет отсудствие интереса "несмотря на достаточно большую рекламу, несколько сотен тысяч листовок было распространено по всем районам Москвы нашими волонтерами. Затем в Фейсбуке, во всех социальных сетях тоже прошла огромная реклама. Но, как известно, у нас народ ходит на вип-персоны. И к нашему сожалению и недоумению некоторые из них нас не поддержали", - посетовал организатор акции.

А зазывали на митинг в поддержку "потодтопленцев" в Краснодарском крае Алексея Навального и Сергея Удальцова. И Скултаов полагает что их непоявление на митинге сыграло роковую роль. Вот если бы они появились, "тогда бы вышло не 100 человек, а вышла бы тысяча человек" ( заявлено было 10 тыс участников и выше - "АН"). На кого планировалось заманить ещё 9/10 митингующих, Скурлатов не уточнил.

"Первоначально они записались на наше мероприятие, обещали придти, всячески его поддерживать и рекламировать. Последнее подтверждение было позавчера на митинге на Новопушкинском сквере, где Алексей Навальный в присутствии журналистов объявил, что он поддерживает наше мероприятие и всячески будет его продвигать. Но дальше слов не пошло", - обиделся Скурлатов.

Он отметил, что среди прочих на митинге "Жаркого июля" были призывы отправить в отставку кубанского губернатора.

"Ткачева в отставку, общественность к власти, да, были такие лозунги. Но главное было не в этом, просто выразить нашу солидарность с крымчанами и собрать денег, хотели перечислить им адресно, не через властные структуры, а напрямую, через ту же самую Алену Попову и наших активистов, которых несколько десятков числится только в нашем оргкомитете, которые реально там были, вернулись", - поделился Скурлатов.

Он отметил, что одной из причин слабой "явки" москвичей на митинг является усталость от "говорильни".

"А реальные дела, помощь - она оказывается москвичами, пересылается, люди сейчас выступают за конкретные реальные дела", - отметил Скуратов.

И под "завязку" Скурлатов рассказал, что оргкомитет "Жаркого июля" - оппозиционный. И первый "блин комом" не последний в его планах: "организовано вообще было это мероприятие и каждый месяц будут проводится аналогичные акции на злобу дня Российским Демократическим Советом, который будет действовать в 2-х направлениях; первое - это уличная активность в форме митингов, демонстраций, флэш-мобов и так далее; а второе - реализовывать позитивную схему образования гражданских институтов, гражданского общества. В частности, схема "народный избирком" по регионам, "народный парламент - народное правительство", которое будет обсуждать законы, выдвигать свои инициативы, что-то такое. Вот такой институт гражданского общества", - резюмировал Скурлатов.