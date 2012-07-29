В Казани около 100 человек протестовали против массовых арестов

В Казани в воскресенье, 29 июля, около 100 устроили пикет против незаконных, по их мнению, задержаний в связи с расследованием покушения и убийства религиозных деятелей Татарстана.

Участники акции держали флаги с исламской символикой и плакаты с надписями: «Оборотни в погонах имитируют борьбу с терроризмом», «Требуем освободить невинных мусульман».

Пикетчики поддержали протестное обращение к президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову, котором говорится, что арестам подверглись от 400 до 600 человек.

Протестное мероприятие организовали Союз татарской молодежи «Азатлык» и прихожане казанской мечети «Аль-Ихлас».Напомним, 19 июля в Казани в результате нападения был ранен муфтий Татарстана Илдус Файзов и застрелен его бывший заместитель - Валиулла Якупов.

По официальным данным, арестованы семь подозреваемых в нападениях.