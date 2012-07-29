Олимпийская сборная уехала в Лондон без молебна

Олимпийская сборная России уехала в Лондон без благословения церкви. Об этом в своем ЖЖ написал протодиакон Андрей Кураев. Он напомнил о том, что олимпийские сборные напутствовались общим молебномначиная с 1996 года.

В частности, перед Пекином-2008 церемония молебна состоялась в Успенском соборе Кремля, отметил Кураевю. "Меня удивляет тихость этого отказа. Кто его инициатор - Церковь или российский НОК? Если первое - то какие были мотивы? Были ли среди них собственно богословские? (их я бы с радостью поддержал). Если второе - то тем более интересно было бы узнать, для кого и почему мы стали "нерукопожатными"?" - отметил Кураев.