Министры АТЭС согласуют меры повышения эффективности логистики

Внеочередная встреча министров транспорта экономик АТЭС состоится в Петербурге 3 августа. Как сообщает официальный сайт АТЭС, на ней будут представлены результаты 36-го заседания Рабочей группы по транспорту, которое предварит встречу министров и пройдет в Северной столице с 29 июля по 2 августа.



Вопросы транспорта и логистики в настоящее время являются одними из главных тем дискуссий в АТЭС, поэтому без их обсуждения не обходится практически ни одна встреча лидеров экономик. Деятельность экспертов в этой области направлена на достижение более эффективной транспортировки при надлежащих мерах охраны и безопасности и на согласование мер по сокращению практических препятствий для перемещения пассажиров и грузов.



Тема Внеочередной встречи министров транспорта «Развитие интегрированных транспортно-логистических цепочек для инновационного роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе» напрямую связана с вопросом формирования надежных транспортно-логистических цепочек, который является одним из ключевых приоритетов председательства России в АТЭС в 2012 году.