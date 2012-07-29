В Петербурге передумали отключать фонтаны

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщает, что фонтан в Александровском саду с 29 июля по 2 августа выключать не будут. Продолжат работу и фонтанные комплексы на Московской площади и площади Ленина. Фонтаны будут работать, чтобы не омрачать праздничные дни жителям и гостям города - 29 июля и 2 августа.

Опасность, что фонтаны и фонтанные комплексы Петербурга будут использоваться не по назначению, остается. Напомним, что на днях Водоканал обратился в администрации районов, на территории которых расположено наибольшее число фонтанов (это Центральный, Калининский и Московский районы) с просьбой усилить контроль за фонтанами в связи с предстоящими праздниками. Специалисты Водоканала надеются, что здравый смысл возобладает, и отдыхающие примут к сведению неоднократные обращения предприятия к населению с просьбой не купаться в фонтанах. Петербургский Водоканал еще раз обращается к петербуржцам и гостям города: пожалуйста, относитесь к фонтанам бережно.

Купание в фонтане - крайне негигиеничное занятие. В фонтанах используется водопроводная вода, которая циркулирует по замкнутому циклу. Таким образом, на протяжении нескольких недель в фонтанах используется одна и та же вода. К тому же нередко для решения своих бытовых проблем фонтаны используют городские бездомные, наведываются к фонтанам и животные. Во время купания в чаше фонтана нередко повреждается оборудование – насадки, светильники и кабели. Это наносит вред не только самому фонтану, но и может представлять опасность для здоровья людей.