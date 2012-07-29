День Военно-морского флота отметят концертом и заплывом

Сегодня в полдень в Александровском саду напротив Исаакиевского собора начнётся праздничный концерт, посвящённый Дню Военно-морского флота. В программе выступления ансамблей песни и пляски, конкурсы с призами и подарками, а также красочное шоу мыльных пузырей.

Специальным гостем программы станет народный артист России Иван Краско. «В названии района заложена причастность к истории Российского Флота. Именно у нас располагаются такие памятники и предприятия морской славы нашей страны, как Адмиралтейство, старейшее в стране судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи» и Николо-Богоявленский православный морской Собор. Поэтому мы подошли к вопросу подготовки праздника с высокой степенью ответственности», - отмечает глава администрации Адмиралтейского района Николай Линченко. Сегодня на стадионе «Красный треугольник» состоится турнир по мини-футболу среди взрослых команд, посвящённый Дню Военно-морского флота. Спортсменов ждут к 10.30 для подачи заявок и жеребьёвки.

В полдень от Дворцового моста вдоль Адмиралтейской набережной до Медного всадника состоится заплыв, посвященный Дню Военно-Морского Флота. Возглавит заплыв Президент Федерации зимнего плавания Санкт-Петербурга, президент Клуба закаливания и зимнего плавания Московского района Санкт-Петербурга - блокадник, ветеран труда Борис Ратушный. Ровно полдень, после залпа орудия Петропавловской крепости, моржи Санкт-Петербурга, Москвы и Великого Новгорода начнут заплыв. В авангарде - пловцы с флагом ВМФ СССР, Андреевским флагом ВМФ России и флагом Федерации закаливания и зимнего плавания Санкт-Петербурга. Дистанция составляет 500 метров и пройдет от Дворцового моста вдоль Адмиралтейской набережной до Медного всадника. В состязании примут участие 40 спортсменов. Самому юному участнику 16 лет, а самому старшему - Борису Абрамовичу Ратушному, 31 июля исполнится 75-лет. Вот уже на протяжении тридцати трех лет он возглавляет Клуб закаливания и зимнего плавания Московского района. Этот Клуб был основан в 1958 году жителями блокадного Ленинграда. В 1995 году по инициативе Бориса Ратушного была организована команда «Моржей блокадный батальон». В ее состав вошли исключительно участники Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда в возрасте 55 - 86 лет.

Ежегодно в Парке Победы эта уникальная команда единомышленников проводит заплывы, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда, Дню Победы. Одновременно в День Военно-Морского флота России в Парке 300-летия Санкт-Петербурга (Приморский пр., 74) состоится молодежный военно-морской праздник «Морские дьяволы». Стремительные атаки и фонтаны взрывов, вспышки выстрелов и грохот орудий, жестокие рукопашные схватки и спасение «заложников» увидят жители и гости города. Праздник откроется в 12:00 торжественным поздравлением ветеранов флотской службы. В 14:00 состоится высадка взвода морской пехоты с бронетранспортеров на берег условного противника и проведение уникального показательного боя с «боевиками» и «международными террористами». На территории парка состоится открытие уникальной выставки оружия и униформы морской пехоты. Гости праздника смогут сфотографироваться на фоне боевой техники, попробовать свои силы в армрестлинге, перетягивании каната, сборке-разборке автомата Калашникова и примерить на себе черный берет морпеха. Всех участников «морских приключений» ждет вкусное угощение от «полевой кухни» и праздничный концерт.