В Екатеринбурге открыли новую станцию метро

В Екатеринбурге состоялось открытие новой станции метро "Чкаловская". Эта станция - последняя, девятая станция первой ветки екатеринбургского метро.

На церемонии открытия глава администрации города Александр Якоб выразил надежду на то, что "начало строительства второй линии метрополитена не за горами".

Станцию планировали открыть еще в декабре 2011 года, вместе со станцией "Ботаническая", но она не была готова к сроку.

Дизайн станции "Чкаловская" посвящен перелету экипажа легендарного летчика Валерия Чкалова через Северный полюс, сообщает ИТАР-ТАСС. Свод станции напоминает крыло самолета, часы на стенах похожи на бортовые приборы, путевые стены украшены портретами летчиков Валерия Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова.

Метро было открыто в Екатеринбурге в 1991 году; общая протяженность его линий составляет 13,8 километра.

Метрополитен работает в семи городах России: помимо Екатеринбурга это Москва, Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара и Казань.