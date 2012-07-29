Ксения Собчак лишилась еще одной работы. Из "Дома-2" Собчак уволилась сама. А от другого проекта ее, вероятно, "попросили".

В своем микроблоге в Твиттере Ксения написала: "Это неловкое чувство, когда гендир муза, с которым вместе много лет, бормочет что-то про"неформат", объявляя, что "Топ-модель" я вести не буду... Я только в фильмах про войну видела эти сцены - все всё понимают, отводят глаза, и твои друзья вынуждены поступать так, как поступают, - написала в Твиттере Ксения. - И главное даже винить некого. Ужасная система круговой поруки. Где нет места подвигу. Бог все видит, а осуждать, пока живы, никого нельзя за это".

А еще в минувшую пятницу Собчак написала: "Ура!меня позвали на тв!!позвонили из программы луч света и предложили рассказать Свете как охотится на олигархов. Честно сказала что не помню".

"АН" сообщали, что Света из Иваново станет, не исключено, "телезвездой".