В Волгоградской области объявлено экстренное предупреждение
29 июля 2012, 09:17 [ «Аргументы Недели» ]
В Волгоградской области сухая и жаркая погода стоит уже несколько дней, а в некоторых районах региона дождя не было почти с самого начала лета.
Аномальная жара и небывалая засуха заставили администрацию Волгоградской области выступить с обращением к населению. Власти просят жителей быть предельно осторожными.
МЧС РФ предупреждает, что к возникновению пожара может привести малейшая искра. Сегодня на юге Волгоградской области ожидается пажароопасность самого высокого 5 класса.
В Росгидромете прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными, лесными пожарами и пожарами в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне.
В связи с этим волгоградцам рекомендовано воздержаться от выездов на природу. Напомним, режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами был объявлен в целом ряде регионов Сибири.