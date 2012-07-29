В Волгоградской области объявлено экстренное предупреждение

В Волгоградской области сухая и жаркая погода стоит уже несколько дней, а в некоторых районах региона дождя не было почти с самого начала лета.

Аномальная жара и небывалая засуха заставили администрацию Волгоградской области выступить с обращением к населению. Власти просят жителей быть предельно осторожными.

МЧС РФ предупреждает, что к возникновению пожара может привести малейшая искра. Сегодня на юге Волгоградской области ожидается пажароопасность самого высокого 5 класса.

В Росгидромете прогнозируют возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными, лесными пожарами и пожарами в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне.

В связи с этим волгоградцам рекомендовано воздержаться от выездов на природу. Напомним, режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами был объявлен в целом ряде регионов Сибири.