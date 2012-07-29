Главнокомандующий ВМФ РФ вице-адмирал Виктор Чирков накануне праздника военных моряков - День военно-морского флота - заявил о том, что стратегический ракетный комплекс морского базирования «Булава» - в ближайшее время будет принят на вооружение.

По словам вице-адмирала, закончились испытания, идет обработка документов, подготовка к передаче ракеты Военно-морскому флоту. В России военные моряки отпразднуют сегодня свой профессиональный праздник.

Накануне главнокомандующий заявил, что Военно-морской флот России впервые за свою постсоветскую историю начинает масштабное перевооружение.

Чирков также рассказывал о планах осуществить осенью пуск ракеты «Булава» с борта АПЛ «Александр Невский». Напомним, впервые о том, что «Булава» де-факто принята на вооружение России, главком сообщил 25 июня. «Ракета «Булава» уже де-факто принята на вооружение ВМФ, де-юре идет техническое оформление документации», – сказал Чирков.

Межконтинентальная баллистическая ракета морского базирования Р30 3М30 «Булава-30» (по классификации НАТО SS-NX-30) – новейшая российская трехступенчатая твердотопливная ракета, размещаемая на подводных лодках. Решение о ее разработке было принято еще в 1988 году.