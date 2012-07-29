Пустые места на трибунах обеспокоили организаторов Олимпиады в Лондоне

Организаторы XXX Олимпийских игр, стартовавших накануне в Лондоне, начали расследование после того, как на трибунах центра водных видов спорта в первый день соревнований было слишком много свободных мест.

На состязаниях по плаванию в субботу, 28 июля, было разыграно четыре комплекта наград. Все билеты на эти соревнования были проданы. На верхнем уровне трибуны были заполнены, а многие дорогие места, расположенные ниже, пустовали, передает Би-би-си.

Часть мест пустовала также на соревнованиях по теннису, волейболу и спортивной гимнастике.Ранее жители Лондона говорили, что билеты на Олимпиаду купить практически невозможно. Первые данные указывают на то, что пустые места были в зоне для зрителей с аккредитацией", - отметил организатор, добавив, что более подробную информацию комитет сообщит в отчете по итогам первого дня Игр.

Глава оргкомитета Себастьян Коэ ранее пригрозил публично пристыдить компании, которые не использовали предоставленные им билеты на Олимпиаду.

На состязаниях по плаванию на 400-метровке вольным стилем среди мужчин 14-кратный олимпийский чемпион, американец Майкл Фелпс сенсационно остался без медали.

Первое золото в копилку российской сборной принес дзюдоист Арсен Галстя. В решающей схватке россиянин одолел японца Хироаки Хираоку, заработав высший балл "иппон".