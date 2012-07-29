Виктор Янукович встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом (ВИДЕО)

Президент Украины Виктор Янукович провел в Крыму в день Крещения Руси и памяти Великого князя Владимира встречу с предстоятелем Русской православной церкви Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Глава украинского государства в ходе беседы с предстоятелем РПЦ высоко оценил традицию масштабного празднования поместными православными церквями Дня Крещения Руси и памяти Великого князя Владимира. Янукович отметил, что мероприятия, такие как субботняя литургия, наглядно демонстрируют важную роль церкви в обществе, ее влияние на моральное состояние людей.

Патриарх Кирилл подчеркнул важность проведения празднования Дня Крещения Руси, совпавшего в этом году с 20-летием служения в сане митрополита Киевского и всея Украины предстоятеля Украинской православной церкви Владимира.

Напомним, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в Киеве литургию в память святого князя Владимира, который, согласно преданию, в X веке крестил народ в водах Днепра. На богослужение у Киево-Печерской лавры собрались более тысячи верующих.

Патриарх Кирилл и митрополит Владимир накануне вместе отслужили праздничный молебен на Владимирской горке, что спускается к Днепру.

Напомним, День Крещения Руси — памятная дата, законодательно установленная в Российской Федерации 1 июня 2010 года в память о крещении Руси (988 год). Отмечается 28 июля по григорианскому календарю — как день, соответствующий в XXI веке дню памяти киевского князя Владимира, почитаемого равноапостольным крестителем Руси. Как и все памятные даты в России, день крещения Руси не является выходным днём. 28 июля православные чтят память равноапостольного князя Владимира, при котором на Руси в 988 году было принято христианство.