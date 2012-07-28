Отпускники создали огромные пробки в Европе

Транспорт на дорогах Европы застыл в многокилометровых пробках. Всему виной - сезон отпусков. Десятки тысяч отдыхающих решили отправиться к морю на своих автомобилях и дорога для многих затянулась.

На границе Хорватии на пропускных пунктах собрались многокилометровые очереди. На некоторых КПП они достигают девяти километров. Ситуацию осложняют мелкие аварии, которые происходят в плотном потоке, передают Вести. Полицейские призывают водителей быть терпеливыми и внимательными, чтобы не осложнять и без того непростую ситуацию.