Медведеву доволен открытием Олимпиады, но Сочи будет круче. ВИДЕО. ФОТО премьера

Торжественная церемония открытия летней Олимпиады в Лондоне произвела прекрасное впечатление на главу российской делегации премьера РФ Дмитрия Медведева, но он обещает более короткое открытие сочинской.

"Церемония открытия понравилась. Во-первых, это грандиозное, дорогое зрелище, весьма и весьма подготовленное. Медведев особенно похвалил то, что "это было британское шоу - не китайское, не американское и не российское, удалось создать абсолютно британскую атмосферу", - сказал председатель правительства, возглавляющий российскую официальную делегацию в Лондоне, в интервью газете "Таймс"..

Однако премьер обещает, что церемония открытия зимней Олимпиады в Сочи в феврале 2014 года будет другой.

"Она будет отличаться, потому что это будет зимняя Олимпиада, она не должна быть такой длинной, потому что была большая церемония более трех часов", - пояснил Медведев. При этом он заверил, что российские постановщики проанализируют "определенные каноны, критерии и тренды".

Говоря о церемонии открытия лондонской Олимпиады, российский премьер признался, что ему особенно понравилась "идея британской музыки, которая была подана во всей красе".

"С учетом того, что британскую музыку любят и слушают во многих странах мира, и в России тоже здесь удалось найти правильный язык, код общения с большим количеством людей", - считает Медведев. Он также рассказал, что ему запомнились и другие темы шоу, например, появление известного британского комика Аткинсона.

"Я не ожидал, что я буду на церемонии открытия смеяться", - признался глава кабинета.

По его мнению, всегда важно, как выглядит зажжение Олимпийского огня.

"Каждый раз это закрытое мероприятие, все ждут сюрпризов, и мы не были разочарованы, ничего подобного не было. Это запомнилось", - рассказал Медведев, который наблюдал за церемонией открытия с трибуны для почетных гостей на новом Олимпийском стадионе.

Отметим, в ходе рабочего визита в Великобританию Дмитрий Медведев дал интервью корреспондентам газеты The Times. Полный текст интервью будет опубликован на сайте Правительства Российской Федерации 30 июля в 7 утра, - сообщила в субботу пресс-служба правительства РФ.

Дмитрий Медведве опубликовал в интернете свои фото:















