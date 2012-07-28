Путин пообещал подарить японскому губернатору сибирского кота
28 июля 2012, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Японии Коитиро Гэмбой попросил передать слова благодарности губернатору префектуры Акита Норихиса Сатакэ, который подарил ему щенка породы акита-ину.
Взамен он пообещал передать главе префектуры в подарок сибирского кота.
"Прошу передать слова благодарности префекту за подарок - щенка породы акита-ину. Она (собака) уже в Москве", - сказал Путин на встрече с главой МИД Японии, сообщает РИА Новости.
У подаренного щенка уже есть имя -Юмэ, что по-японски означает "мечта".