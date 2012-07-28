Путин пообещал подарить японскому губернатору сибирского кота

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД Японии Коитиро Гэмбой попросил передать слова благодарности губернатору префектуры Акита Норихиса Сатакэ, который подарил ему щенка породы акита-ину.



Взамен он пообещал передать главе префектуры в подарок сибирского кота.

"Прошу передать слова благодарности префекту за подарок - щенка породы акита-ину. Она (собака) уже в Москве", - сказал Путин на встрече с главой МИД Японии, сообщает РИА Новости.

У подаренного щенка уже есть имя -Юмэ, что по-японски означает "мечта".



