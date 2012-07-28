Крым: Мифические ливадийские лифты Николая II. ВИДЕО

Ливадия - один из самых известных курортных городов черноморского побережья Украины. Об уникальных двухъярусных ливадийских подземных лифтах рассказали в субботу «Аргументы недели - Крым».

Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, а каждый крымчанин может с уверенностью назвать несколько достопримечательностей этого города - Ливадийский дворец, «царская тропа» - или исторических событий,с ним связанных - подписание Николаем II Указа о создании в России курортных мест; Ялтинская конференция глав трёх государств антифашистской коалиции (СССР, Великобритании и США).

Однако, как оказалось, изученная до последнего камушка, Ливадия полна неожиданностей. Вот кто из вас, читатели, знал (только, если честно), что в Ливадии есть лифты для спуска к морю?! Ни Интернет, ни другие осведомленные источники нам в раскрытии этой загадки не помогли. Оставалось только отправиться на место, и самим выяснить, что есть такое эти мифические ливадийские лифты.

Ну, вот мы и в Ливадии…