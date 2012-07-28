Цветник у Триумфальной арки в Москве преобразится к середине недели

Капремонт и благоустройство территории вокруг Триумфальной арки в Москве к началу августа будет полностью завершено. Об этом "АН" сообщили в субботу в пресс-службе столичного правительства.

По окончании ремонтных работ озелененная территория приобретет абсолютно новый облик. Цветник, обрамляющий памятник архитектуры, считается самым большим в России - его площадь составляет 6080 кв. м.

"Проект цветника разрабатывался специально к празднованию 200-летия победы в Бородинском сражении. В созданном рисунке можно увидеть цветовые сочетания, соответствующие униформе и цвету знамен участвовавших в войне 1812 года российских войсковых подразделений — пехотного, гусарского, артиллерийского", - рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме того, озелененная территория возле Триумфальной арки — первая в Москве, где будет использована полностью автоматизированная система капельного полива.