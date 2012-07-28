Православные отмечают День Крещения Руси

Православные россияне в субботу отмечают праздник — день Крещения Руси. В православном церковном календаре эта дата — день памяти равноапостольного великого князя Владимира Красно Солнышко.

В День Крещения Руси патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находящийся с первосвятительским визитом на Украине,совершит торжественную литургию на Соборной площади Киево-Печерской лавры. Как отмечает пресс-служба патриарха, в торжественной литургии в Киеве также примет участие митрополит Киевский Владимир в сопровождении духовенства Украинской православной церкви.

День Крещения Руси — памятная дата, законодательно установленная в Российской Федерации 1 июня 2010 года в память о крещении Руси (988 год). Отмечается 28 июля по григорианскому календарю — как день, соответствующий в XXI веке дню памяти киевского князя Владимира, почитаемого равноапостольным крестителем Руси. Как и все памятные даты в России, день крещения Руси не является выходным днём. 28 июля православные чтят память равноапостольного князя Владимира, при котором на Руси в 988 году было принято христианство.