В Курске ввели особый противопожарный режим

В Курске в субботу, 28 июля, был введен особый противопожарный режим. В настоящее время в городе и окрестностях введены ограничения на посещение лесов, а также проезд автотранспорта по дорогам, проходящим через лесные территории.

Помимо этого, в регионе запрещено разведение костров, сжигание мусора и любое применение открытого огня вблизи границ лесных участков. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. Жителям в случае возгорания рекомендуется сообщать о происшествии в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Курска по телефону «112».