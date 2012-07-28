Сегодня на острове Новая Голландия откроется Большой фермерский рынок

Козы, гуси и другие обитатели ферм, музыка и развлечения создадут атмосферу настоящей деревенской ярмарки. На празднике в широком ассортименте будут представлены натуральные продукты местных фермеров, сообщает пресс-служба Смольного.

Молоко, творог, сметана, сливки, сыры, яйца, цыплята, курицы, утки, гуси, зелень, салаты, ранние сезонные овощи, варенья, соленья, мед, крупы, травяные сборы, сушеные грибы и ягоды — это лишь часть того, что можно будет приобрести. Помимо этого, на рынке будет работать зона фермерского стрит-фуда: повара ресторанов города приготовят блюда из продуктов, которые окажутся на прилавках. Участники праздника смогут узнать об условиях производства и хранения каждого продукта лично из уст производителя. Живые козы, гуси и другие обитатели ферм, музыка и детские конкурсы и развлечения создадут атмосферу настоящей деревенской ярмарки.