Жилой комплекс «У Ростральных колонн» признан достойным «Белой книги»

«Белая книга» - это собрание объектов современной архитектуры, полностью соответствующих художественным, градостроительным и архитектурным традициям Санкт-Петербурга.

На текущей неделе состоялось заседание Круглого стола по эстетике городской среды Всемирного клуба петербуржцев, в котором принял участие председатель Комитета по строительству Вячеслав Семененко, сообщает пресс-служба Комитета. По итогам заседания жилой комплекс «У Ростральных колонн», построенный по проекту архитектурной мастерской «Евгений Герасимов и партнеры», был включен в «Белую книгу» Петербурга. На включение в «Белую книгу» номинировалось несколько объектов, построенных или реконструированных различными строительными компаниями города. По результатам заседания экспертного совета во главе с президентом Всемирного клуба петербуржцев Михаилом Пиотровским комплекс «У Ростральных колонн» был признан одним из лучших примеров реконструкции и нового строительства в историческом центре Петербурга.

Уникальное месторасположение объекта на стрелке Васильевского острова обусловило особые требования к проекту. Большая часть территории, на которой появился комплекс, длительное время пустовала, а существующие здания находились в неудовлетворительном состоянии. Поэтому проектом была предусмотрена кардинальная реконструкция всего пространства и частичное восстановление прежних фасадов. Комплекс сооружений, среди которых жилые здания, офисные и торговые помещения, гостиница, ресторанный комплекс, решен просто и лаконично, но при этом у каждого объекта свое лицо и форма, определяемые этажностью, секционным членением, решением кровли, геометрией окружающей застройки. Доминанта комплекса - семиэтажное жилое здание, выстроенное в виде подковы, прорезанной двумя высокими арками, сквозь которые открывается вид на ротонду Государственного оптического института им. С.И. Вавилова.