В ночь с 28 на 29 июля пройдет Петроградская академическая велоночь

В этом году велоночь будет посвящена истории Петергофской дороги. Этот социокультурный проект, столь востребованный сегодня в разных странах мира, проводится в Санкт-Петербурге уже во второй раз, сообщает пресс-служба Смольного.

Одна из целей проекта – популяризация здорового образа жизни и экологических видов спорта в крупных городах. Более того, петербургских велосипедистов и гостей города ждет настоящее историко-культурное путешествие, благодаря которому они смогут открыть Петербург заново, испытать чувства, которые переполняют восторженных туристов, впервые посетивших наш город. Принять участие в Петроградской велоночи горожане могут бесплатно, записавшись на сайте www.velonoch.org. В этом году велоночь будет посвящена истории Петергофской дороги: ее маршрут составлен так, чтобы участники смогли насладиться живописными петербургскими пейзажами. Сбор и формирование колонны участников Петроградской велоночи состоится в 23.00. Участники, зарегистрированные на официальном сайте велоночи, получат информацию о точке старта в электронном письме от организаторов. Велопрогулка завершится в одном из парков Красносельского района.