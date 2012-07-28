Сегодня торжественно открывается вокзал в Зеленогорске

Его реконструкция выполнена в рамках концепции «умный вокзал».

В день города Зеленогорска свои двери для пассажиров откроет обновленный вокзал станции. За время масштабной реконструкции проведен большой объем работ по ремонту и модернизации вокзала: произведена реставрация фасада, выполнен ремонт всех внутренних помещений: центрального зала, пригородного кассового зала, кассового зала дальнего следования, помещения кафе, медицинского пункта, санитарных и служебных помещений. Реконструкция коснулась и пешеходного тоннеля.

Помимо этого приведен в порядок фонтан на площади напротив вокзала. Здание вокзала в Зеленогорске было построено в 1917 году финским архитектором Бруно Гранхольмом. Во время Советско-Финской и Великой Отечественной войны оно сильно пострадало, и только в 1947 году вокзал был восстановлен по проекту архитектора Александра Гречанникова. С того времени крупным изменениям вокзал фактически не подвергался. В 2009 году было решено произвести полную реконструкцию Зеленогорского вокзала: осуществить обновление пешеходного тоннеля, реставрацию фасада здания и его помещений, улучшить внутреннюю инфраструктуру.