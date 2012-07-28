Сборная России на церемонии открытия Олимпиады-2012 (ВИДЕО)

Церемония открытия XXX Олимпийских игр состоялась накануне в Лондоне. Праздник спорта на Олимпийском стадионе столице Великобритании продлился около четырех часов: торжественный парад спортсменов, олимпийская клятва и зажжение огня Олимпиады.

Огонь к Олимпийскому стадиону был доставлен по Темзе на катере, которым управлял Дэвид Бекхэм.Огонь Олимпийских игр через почетный караул из 500 строителей, которые возвели олимпийский парк с нуля в индустриальном районе Лондона внес пятикратный олимпийский чемпион в академической гребле 50-летний Стив Редгрейв.

По стадиону огонь пронесли семь молодых британских спортсменов, на которых возлагаются надежды на следующих Олимпиадах. К ним присоединились знаменитые олимпийцы Соединенного Королевсства - Линн Дэвис (прыжки в длину), Данкан Гудхью (плавание), Дэйм Келли Холмс (бег на 800 метров и 1500 метров), Дэйм Мэри Питерс (пятиборье), Ширли Робертсон (парусный спорт), Дэйли Томпсон (десятиборье), Стив Редгрейв (академическая гребля).

Чаша для огня представляла собой соединение 205 бронзовых лепестков, которые символизируют каждую из команд-участниц Олимпиады.

Команды-представители стран-участниц игр, выходили на стадион в соответствии с английским алфавитом. Россияне стали сто пятьдесят третьей делегацией.

Флаг Российской Федерации несла четырехкратная победительница теннисных турниров серии "Большого шлема", заслуженный мастер спорта России Мария Шарапова. Наших олимпийцев с трибуны приветствовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.В российской олимпийской сборной 804 человека: 436 спортсмена и 368 - официальные запасные, руководители делегации, тренеры, врачи, массажисты.

Королева Великобритании Елизавета II спрыгнула на парашюте прямо на стадион.

По версии устроителей олимпийского праздника, Джеймс Бонд, вернее, исполнитель его роли актер Дэниел Крейг, специально приехал в апартаменты королевы, пригласил Ее Величество и ее мужа принца Филипа в вертолет, и устроил им облет Лондона . Затем сам агент 007 и 86-летняя Елизавета Вторая спрыгнули с борта воздушного судна на парашютах.

Участники, болельщики и просто зрители в полном восторге приветствовали появившуюся на трибуне для почетных гостей любимую королеву и сопровождающих ее лиц. Конечно, это были всего лишь двойники королевы и известного актера, но эффект был потрясающмй.

80 тысяч человек, посетивших главную арену Игр в Олимпийском парке, наблюдали красочный салют.

В завершении торжественной церемонии прозвучала песня Hey Jude в исполнении легендарного британского музыканта Пола Маккартни.