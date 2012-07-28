Елизавета II десантировалась с парашютом на церемонии открытия Олимпиады. ВИДЕО

В Лондоне в ночь на субботу идет многоходовые торжества по поводу открытия Олимпийских игр. Одна из задумок организаторов не на шутку встревожила британцев: королева Елизавета спрыгнула на парашюте прямо на стадион.

Елизавету II привёз в вертолете Джеймс Бонд, вернее, исполнитель его роли актер Дэниел Крейг.

По версии устроителей олимпийского праздника Бонд специально приехал в апартаменты королевы, пригласил Ее Величество и ее мужа принца Филипа в вертолет, и устроил им облет Лондона, передают Вести. А затем и сам агент 007, и первая леди Британии спрыгнули с борта летающего судна на парашютах.

Конечно, это были всего лишь двойники королевы и известного актера, но эффект эти действия произвели на присутствующих на стадионе зрителей совершенно необыкновенный. 80 тыс. зрителей в полном восторге приветствовали появившуюся на трибуне для почетных гостей Елизавету II и сопровождающих ее лиц.

"АН" писали, что несколькими часами ранее в Букингемском дворце прошёл официальный королевский прием, на котором, в числе других глав олимпийских делегаций, пристутствовал премьер РФ Дмитрий Медведве.