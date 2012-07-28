Рейтинг сексапильных спортсменок Олимпиады-2012 по британской версии. ВИДЕО

Британские журналисты составили рейтинг самых сексуальных спортсменок, которые будут принимать участие в Лондонской Олимпиаде-2012. Её торжественной открытие проходит в ночь на субботу.



В "горячей десятке" первую "пятёрку" замыкает российская прыгунья Елена Исинбаева.

ТОР-10 самых красивых участниц ОИ-2012 (версия The Sun)

1. Лерин Франко. Модель и вице-мисс Парагвай. Сногсшибательная метательница копья стала сенсацией на Пекинской олимпиаде в 2008-м, хотя и упустила золотую медаль. Ее откровенные фото для журнала Sports Illustrated наделали немало шума.

2. Франческа Пиччинини. Эта сексуальная 33-летняя волейболистка уже представляла Италию на трех летних Олимпийских играх и чемпионатах мира, откуда привезла несколько золотых медалей. Она также позировала обнаженной для календарей Men’s Health и Playboy.

3. Стефани Райс. Понаблюдав за этой австралийской пловчихой, зрителям, вероятно, самим захочется искупаться в бассейне и немного охладиться. 24-летняя спортсменка завоевала три золотые медали на Олимпиаде-2008, попутно побив три мировых рекорда.

4. Джессика Эннис. Домашние Игры в Лондоне станут для этой уроженки Шеффилда первыми в карьере. Джессика — гордость Британии и ее олимпийская надежда в семиборье. Экс-чемпионка Европы отказалась от защиты титула в Хельсинки, чтобы в оптимальной форме подойти к главному старту четырехлетия.

5. Елена Исинбаева. Российская прыгунья с шестом привозила домой золотые медали с последних двух Олимпиад и сейчас готовится к третьей попытке. Бывший офицер Российской армии, Елена имеет степень магистра и продолжает учебу в украинском университете. Привлекательность, ум и спортивные достижения Елены прославили ее на весь мир, и, когда мы говорим о российских героинях, золотая девочка всегда на самых высоких позициях.

6. Виктория Пендлтон. На последней Олимпиаде эта 31-летняя красотка-велосипедистка из Британии завоевала золото в личных соревнованиях на треке. Кроме того, она покорила сердце своего тренера Скотта Гарднера, который стал ее женихом, заставив приревновать к себе остальных девушек из сборной.

7. Ана Иванович. Когда речь заходит о внешности, сербская 24-летняя теннисистка номер один стоит выше своих коллег, несмотря на то, что этим летом добралась только до четвертого раунда Уимблдона.

8. Каролин Возняцки. Датская теннисистка была первой ракеткой мира по версии WTA. Эта разносторонняя спортсменка расслабляется, играя в гандбол и футбол, а также плавая в бассейне. Недавно объявила о выпуске своей линии нижнего белья.

9. Мелани Адамс. Австралийская прыгунья с шестом, взмывая над перекладиной на Играх в Лондоне, заставит сердца людей биться чаще. Соревнуясь с 11 лет, она упустила свой шанс побороться за золото Пекина из-за досадной травмы ноги.

10. Мисти Мэй Трейнор. Есть опасения, что из-за плохой погоды пляжным волейболисткам придется надеть вместо бикини майки. Фанаты 34-летней Мисти будут молиться, чтобы стояла невыносимая жара.