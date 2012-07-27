В Лондоне глав олимпийских делегаций принимали в Букингемском дворце. ВИДЕО

В Лондоне прием в Букингемском дворце для глав примерно 100 государств и правительств дала сегодня королева Великобритании Елизавета II по случаю грядущего открытия в британской столице ХХХ летних Олимпийских игр.

Среди гостей были премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, первая леди США Мишель Обама, президент Бразилии Дилма Роуссефф, глава правительства Франции Жан-Марк Эйро, президент ФРГ Йоахим Гаук, президент Италии Джорджо Наполитано, а также президент Международного Олимпийского комитета Жак Рогге.

"По случаю открытия в Лондоне Олимпийских игр-2012, принц Филип и я хотели бы тепло поприветствовать всех вас. Как лидеры многих стран, соревнующихся на Играх, вы прибыли со всего мира, чтобы стать свидетелями этого глобального фестиваля спорта. Я надеюсь, что вы насладитесь временем в Соединенном Королевстве, и уверена, что вы встретите радушный прием, который ожидает вас, ваших атлетов и посещающих Игры зрителей", - подчеркнула Елизавету II.

"Это будет третья лондонская Олимпиада. Мой прадед открывал в 1908 году Игры на арене Уайт-сити, мой отец - Игры-1948 на стадионе "Уэмбли", а позднее этим вечером я буду иметь удовольствие объявить открытыми лондонские Олимпийские игры 2012 года в Стратфорде на востоке Лондона", - сказала королева.

Премьер РФ Дмитрий Медведев, который возглавляет официальную российскую делегацию, на приеме в пятницу переговорил с британским премьером Дэвидом Камероно, передают Вести.

После приема в Букингемском дворце правительственные кортежи направились к главному Олимпийскому стадиону, где уже скоро начнется церемония открытия Игр. В то же время, до настоящего времени официально не известно, как именно прибудет на арену сама королева. Не исключается, что это должно стать одним из сюрпризов организаторов шоу.