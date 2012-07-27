Медведев прибыл в Лондон на Олимпийские игры

В пятницу премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл на Олимпийские игры в Лондон, здесь он возглавит официальную российскую делегацию на открытии ХХХ летних Олимпийских игр, которое состоится сегодня ровно в полночь.

Дмитрий Медведев приглашен на прием для глав делегаций в Букенгемский дворец к королеве Великобритании Елизавете Второй.

В субботу Дмитрий Медведев даст интервью газете "Таймс". Планируется, что он также посетит соревнования по волейболу - матч женских сборных России и Великобритании. Побывает в Олимпийской деревне и осмотрит передвижную телевизионную станцию "Спортивное вещание".

Резиденцией премьер-министра в Лондоне станет одна из лучших гостиниц - "Роял гарден".

А 2 августа в Лондон приедет и российский президент Владимир Путин.