В пятницу стало известно, что сын артиста театра и кино Михаила Боярского Сергей, который с весны 2012 года стал советником губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, возглавил телеканал "Санкт-Петербург".

В своем микроблоге в Twitter после публикации о своем назначении Сергей Боярский написал: "Спасибо всем, кто поздравляет с назначением. Для меня это большая честь, оказано большое доверие. Впереди много интересной работы!".

Телеканал "Санкт-Петербург" был создан администрацией Петербурга, он стал первым полноценным городским информационным телеканалом. Это - гид по культурным, экономическим, политическим и социально-значимым событиям Северной столицы. В центре внимания жизнь Санкт-Петербурга и его жителей.