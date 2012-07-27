В Москве в 2012 году благоустроят более тысячи школ и детсадов

В 2012 году в Москве пройдут работы по благоустройству более 500 школ и 520 детских садов. Об этом сообщил глава департамента образования столицы Исаак Калина. По его словам, на эти цели будет потрачено 3,6 миллиарда рублей.

"В 2012 году запланировано благоустройство территорий 1,8 тысячи объектов образования, в том числе, 508 школ, 520 детских садов, 43 прочих учреждений", - сообщил Калина. По его словам, выполнение работ по устройству спортивных площадок запланировано на 660 объектах образования, передает РИА Новости. Из низ - в 482 школах, 142 детских садах и 36 других учреждениях на сумму 2,97 миллиарда рублей.