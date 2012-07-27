Японцы подарили Путину щенка породы акита-ину

От японской префектуры Акита президенту России Владимиру Путину подарили щенка породы акита-ину. Губернатор префектуры Норихиса Сатакэ сказал, что этот подарок должен внести вклад в развитие отношений между Россией и Японией.

В посольстве Японии в России в пятницу сообщили, что в аэропорту Шереметьево представитель префектуры Акита передал щенка представителям администрации президента России. Щенка подарили в знак благодарности за оказанную Россией помощь пострадавшему от сильного землетрясения и цунами в марте прошлого года северо-восточному региону Японии.

Щенка зовут Юмэ, что по-русски означает "мечта", а родилась она 24 апреля 2012 года. Имя щенку выбрал российский президент. Юмэ станет третьей собакой в семье президента. У Владимира Путина уже есть две собаки — лабрадор Кони и щенок болгарской каракачанской овчарки Баффи. Нового щенка передадут хозяевам после прохождения всех необходимых процедур в воскресенье.