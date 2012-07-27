На Орловщине земляки установили памятник генералу Ермолову. ВИДЕО

В Орле в пятницу открыт памятник одному из самых прославленных военачальников в российской истории Алексею Ермолову - безусловному выдающемуся герою Отечественной войны 1812 года.

И спорному герою Кавказской войны. Отметим, что памятники Ермолову в Ставрополе и Минводах не раз уже подвергался резкой критике, как проявление неуважения к завоеванным генералом территориям Кавказа: "Акт подобного возвеличения человека, возглавлявшего в годы Кавказской войны карательные экспедиции против горских народов, отличавшегося неимоверной жестокостью, у которого во время его проконсульства на Кавказе не знали пощады ни женщины, ни дети, ни старики, по нашему твердому убеждению, требует всеобщего осуждения". Такой, к примеру была реакция в 2008 году народа Чечни, озвученная секретарём республиканского "ЕдРа"Дукувахи Абдурахманова.

Поставить монумент в городе, где похоронен генерал, задумали еще сто лет назад и даже собрали на это деньги, передают Вести. Но сначала помешала Первая мировая, а потом в стране сменилась власть и от проекта решили отказаться.

Памятник открыт в Орле сегодня усилиями фонда Андрея Первозванного, Центра национальной славы на пожертвования неравнодушных людей. Под оркестр и колокольный звон говорили, что его всегда помнили, а теперь и видят.

Уроженец Орловщины из обедневшей старинной дворянской фамилии Алексей Ермолов, как и положено, еще мальчиком был приписан служить в Преображенском полку. В 17 лет он уже бился под началом самого Суворова.

Воевал во всех войнах - с поляками, с Пруссией, несколько раз с французами и еще до 1812 года. Под Аустерлицем заслужил Георгия и чина полковника.

Он фактически спас армию в Бородинском сражении, отбил у французов батарею Раевского, остановил смятение в войсках и оборонял высоту, пока не был контужен. Солдаты обожали генеральскую удаль.

В 1816 - 1827 Ермолов - командир Отдельного Кавказского корпуса и главноуправляющий в Грузии во время Кавказской войны.

За одиннадцать лет генерал почти отучил местные племена торговать заложниками, превратил крепость Кислую в первый бальнеологический курорт - Кисловодск. За покровительство декабристам он в 1827 уволен в отставку.

Современники считали, что при всей своей славе и беззаветной преданности Отечеству Ермолов был недооценен при жизни.