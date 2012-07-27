К МКС пристыковался японский грузовой корабль

В пятницу японский космический грузовой корабль "Конотори-3" (HTV-3) пристыковался к Международной космической станции (МКС), он был запущен с космодрома Танэгасима на юге Японии еще 21 июля.

Об этом сообщил представитель подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), он сказал, что стыковка космического грузовика с МКС "осуществлена в 19.55 мск".

Стыковка грузовика произошла с помощью механического "захвата" канадского манипулятора Canadarm под управлением одного из американских астронавтов. Российские космонавты не принимали участия в пристыковке HTV-3, так как ответственность за ее проведение лежала на американском и японском ЦУП.

Японский грузовой корабль "Конотори-3" доставил на МКС воду, продукты питания и научное оборудование, в частности, исследовательские аквариумы для медицинских и биологических экспериментов.