На Украине заявили о выздоровлении Тимошенко

В пятницу министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева заявила о выздоровлении осужденной Юлии Тимошенко - экс-премьера страны. По словам министра, процесс реабилитации "успешно завершен".

В эфире "Пятого канала" украинского телевидения Раиса Богатырева сказала, что "международная комиссия, в состав которой входят немецкие и украинские врачи, на основании всех имеющихся данных о состоянии здоровья Тимошенко заявляет об успешном завершении процесса реабилитации".

Министр считает, что теперь У Тимошенко нет оснований для долговременного пребывания в больнице Харькова, в которой она находится на лечении с 9 мая из-за проблем со спиной.

Напомним, Генпрокуратура Украины ранее сообщила, что собирается предъявить экс-премьеру новые обвинения сразу же после ее выздоровления. Поясним, Тимошенко подозревают в причастности к убийству депутата Верховной Рады Евгения Щербаня, застреленного в 1996 году.