Гостям инаугурации Владимира Путина подарят памятные медали

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26 апреля 2012, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

Инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина намечена на 7 мая. На торжественную церемонию приглашены около 2 тысяч человек, позвали всех доверенных лиц Путина, лидеров оппозиции, кандидатов в президенты, в том числе Михаила Прохорова. Приглашен также первый президент СССР Михаил Горбачев.

Лидеров несистемной оппозиции вниманием обошли, пишет газета "Известия". Гостям инаугурации подарят памятные медали. Стоимость каждой составляет 5 тысяч рублей.

Всего на подарки будет потрачено около 10 млн. рублей. В настоящее время управделами президента проводит конкурс, пытаясь понизить стоимость мероприятия. Оптимальной ценой в Кремле считают 10 млн. рублей.