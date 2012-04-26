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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Гостям инаугурации Владимира Путина подарят памятные медали

, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

Инаугурация избранного президента РФ Владимира Путина намечена на 7 мая. На торжественную церемонию приглашены около 2 тысяч человек, позвали всех доверенных лиц  Путина, лидеров оппозиции, кандидатов в президенты, в том числе Михаила Прохорова. Приглашен также первый президент СССР  Михаил Горбачев.

Лидеров несистемной оппозиции вниманием обошли, пишет газета "Известия". Гостям инаугурации подарят памятные медали. Стоимость каждой составляет  5 тысяч рублей.

Всего на подарки будет потрачено около 10 млн. рублей.  В настоящее время управделами президента проводит конкурс, пытаясь понизить стоимость мероприятия. Оптимальной ценой в Кремле считают 10 млн. рублей.

ИЧ

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