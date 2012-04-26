Рамзан Кадыров раскритиковал адвоката Хасавова за заявления о шариате

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26 апреля 2012, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал заявление юриста Дагира Хасавова о необходимости введения в России шариатского суда. По мнению Кадырова, такое предложение носит провокационный характер.

Заявление Дагира Хасавова о том, что в России должен быть легализован шариатский суд, иначе мусульмане зальют Москву кровью, широко разошлось по СМИ утром в среду, 25 апреля. "Мы крайне удивлены и, если быть до конца откровенными, крайне возмущены провокационными высказываниями Хасавова", - заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Мы нисколько не сомневаемся в том, что они носят заказной характер", - подчеркнул Кадыров, передает РБК. Сам Хасавов уже заявил о том,что намерен подать иск о защите чести и достоинства. "Мои слова касались, скорее, гражданско-правовых отношений, и в большей степени семейно-правовых вопросов. Они были искажены и поданы не в том контексте", - заявил адвокат.

В свою очередь Рамзан Кадыров отметил, что юрист Хасавов "не является специалистом по шариатскому праву, не знает, что такое шариат и шариатский суд". "И поэтому его высказывания нельзя назвать иначе, как популистскими и не имеющими под собой никакую теоретическую и практическую базу", - отметил глава Чечни.

"Когда я говорил о шариатском суде, я имел в виду не уголовные дела, а небольшие внутрисемейные дела, по наследственному праву", - отметил Хасавов. Адвокат предложил ввести шириатский суд, "чтобы разгрузить общие суды, чтобы два мусульманина могли решить вопрос в рамках закона". "Мои слова исказили и представили, как будто я пытаюсь обострить ситуацию. Речь шла о третейских судах", - уточнил юрист. По словам Кадырова, "чтобы подготовиться к шариатскому судопроизводству, даже в мусульманских странах нужны десятилетия, нужны тысячи в совершенстве знающих религиозное право людей". "Но, самое главное, миллионы мусульман должны знать тонкости шариатского права, чтобы понимать во всех деталях, где они, даже в мелочах, переступают дозволенное, совершают деяния, за которые им придется понести наказания в соответствии с шариатским судопроизводством", - отметил Рамзан Кадыров.

Резонансное интервью с Дагиром Хасавовым было показано в эфире телеканала "Рен ТВ". Одним из первых заявление юриста прокомментировал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата Всеволод Чаплин. Чаплин оценил его достаточно лояльно. "Не стоит ограничивать исламскую общину в возможности жить по своим правилам. Именно такой путь, я думаю, актуален в будущем и для России, и для Западной Европы. Но очевидно, что нельзя навязывать эти правила другим вне своей общины", - сказал в свою очередь представитель Русской Православной Церкви.