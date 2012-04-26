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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Экспертиза не нашла в акции феминисток из Pussy Riot преступления

, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты изучили тексты  песен группы  Pussy Riot  и не нашли в действиях певиц, устроивших панк-молебен в храме Христа Спасителя, уголовного преступления. Адвокат одной из арестованных Виолетта Волкова сообщила в своем микроблоге в Twitter, что экспертиза не нашла в действиях феминисток мотивов ненависти и вражды.  

По словам защитницы,  подтверждено отсутствие состава преступления по вменяемой им статье 213 УК РФ. Волкова уточнила, что  частично подтвердились в действиях девушек признаки административного правонарушения, а не уголовного.

В экспертизе раскрыт психологический анализ поступка феминисток, который утверждает, что девушки не призывают к противоправным действиям. Также содержится лингвистический анализ панк-молебна, в котором делается вывод, что в нем нет мотивов ненависти и вражды к социальным группам, сообщила адвокат газете «Московский комсомолец».

Эксперты подтвердили лишь возможное оскорбление чувств верующих. Это не является уголовным преступлением. За такое правонарушение положена максимум административная статья и штраф в 1000 рублей.

Волкова узнала, что об экспертном заключении следствию было известно еще до продления срока ареста девушек, но материалы экспертизы не были приложены к делу на суде по продлению.  По мнению адвоката, это может стать поводом для привлечения к должностной ответственности следственной группы. 

Но содержание экспертизы полностью не разглашается. Она будет обнародована после окончания предварительного следствия, а это может произойти уже в мае.

Напомним,  21 февраля  участницы группы Pussy Riot устроили так называемый панк-молебен в  храме Христа Спасителя. Пять активисток коллектива исполнили  песню  «Богородица, Путина прогони!».   По данному  факту было  возбуждено  уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Арестованныз Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич 19 апреля Таганский суд Москвы оставил под арестом до 24 июня. Отметим, у двух девушек есть маленькие дети.

ИЧ

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