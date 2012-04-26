Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Школьники сегодня досрочно сдают ЕГЭ по математике

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

Выпускники российских школ в четверг, 26 апреля, досрочно сдают второй обязательный единый государственный экзамен - по математике. 2 мая полторы тысячи досрочников будут сдавать информатику и ИКТ, биологию, обществознание, литературу и физику. 

В случае, если кто-то не успел выполнить работу или пропустил экзамен по уважительной причине, то снова сдать ЕГЭ по любому предмету можно будет 4 мая. Основная же волна ЕГЭ начнется 28 мая -  в этот день пройдут экзамены по информатике и ИКТ, биологии, истории. КАк отмечает Фонтанка.ру, 31 мая пройдет испытание по русскому языку; 4 июня - по иностранному и химии; 7 июня - по математике; 13 июня - по обществознанию, химии. 16 июня школьники будут сдавать экзамены по географии и литературе.

ЕЛ

//картина дня

В мире

Российский генерал раскрыл единственный возможный вариант возвращения Крыма Украине

Российский генерал раскрыл единственный возможный вариант возвращения Крыма Украине

Крымский полуостров может быть возвращен в состав Украины только в одном случае. Об этом в разговоре с представителями прессы заявил российский военный эксперт, генерал-майор Сергей Липовой.

Политический эксперт Дмитрий Заборин рассказал, как спасти жителей самопровозглашенных Донецкой и Лушганской республик от зачистки после возвращения данных территорий в состав украинского государства.

Политический эксперт Дмитрий Заборин рассказал, как спасти жителей самопровозглашенных Донецкой и Лушганской республик…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущий Владимир Соловьев назвал экс-президента Франции Жака Ширака "титаном", который действительно понимал интересы своего народа. Французская пресса 26 сентября…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России.