Школьники сегодня досрочно сдают ЕГЭ по математике

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26 апреля 2012, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

Выпускники российских школ в четверг, 26 апреля, досрочно сдают второй обязательный единый государственный экзамен - по математике. 2 мая полторы тысячи досрочников будут сдавать информатику и ИКТ, биологию, обществознание, литературу и физику.

В случае, если кто-то не успел выполнить работу или пропустил экзамен по уважительной причине, то снова сдать ЕГЭ по любому предмету можно будет 4 мая. Основная же волна ЕГЭ начнется 28 мая - в этот день пройдут экзамены по информатике и ИКТ, биологии, истории. КАк отмечает Фонтанка.ру, 31 мая пройдет испытание по русскому языку; 4 июня - по иностранному и химии; 7 июня - по математике; 13 июня - по обществознанию, химии. 16 июня школьники будут сдавать экзамены по географии и литературе.