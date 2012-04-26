Минобороны и ОСК не договорились по цене на «Бореи»

//Общество

26 апреля 2012, 08:19 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство обороны РФ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) не договорились по цене на подводные ракетоносцы проекта 955А «Борей».

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в среду, 25 апреля, провел закрытое заседание по вопросам ценообразования в сфере гособоронзаказа, на котором обсуждалась ситуация с закупкой «Бореев» у ОСК.

Контракты на закупку Минобороны России подводных ракетоносцев у объединенной судостроительной корпорации не будут заключаться до обоснования военным ведомством претензий к цене «Бореев».

По данным газеты «Коммерсантъ», за контракт на серию из пяти «Бореев» ОСК хочет получить около 130 млрд. рублей (около 26 млрд. рублей за один ракетоносец). По утверждению судостроителей, эта сумма едва «позволит выйти хоть на какую-то положительную рентабельность».

Но, по мнению представителей Минобороны, ОСК закладывает в стоимостьне связанные с производством издержки.

На заседании от Минобороны присутствовали представители департамента по ценообразованию, а со стороны судостроителей - лично президент ОСК Роман Троценко.

Ранее стороны обсуждали ценовые параметры «Бореев» в процессе служебной переписки. На заседании под председательством Игоря Сечина ранее судостроителям было рекомендовано соглашаться на ценовые условия военных, чтобы не затягивать процесс контрактации госзаказа.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955 «Борей» разработан в ЦКБМТ «Рубин» (Санкт-Петербург), под руководством главного конструктора В. А. Здорнова. Длина АПЛ — 160 м.Максимальное подводное водоизмещение — 24 тысячи тонн. Скорость подводного хода — до 29 узлов.[1] Глубина погружения — до 400 м. Автономность — 90 суток. Экипаж — 107 человек.