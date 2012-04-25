МИД РФ: золотодобытчики Кайсин и Романенко вернулись в Россию из Ирана

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25 апреля 2012, 23:57 [ «Аргументы Недели» ]

25 апреля граждане Российской Федерации Алексей Кайсин и Александр Романенко, ранее задержанные иранскими властями и освобожденные 15 апреля с.г., благополучно вернулись на Родину, сообщил МИД РФ в среду.

"АН" писали, что 16 апреля МИД РФ выразило недоумение по поводу причин задержания российских граждан в столице Иране. Отсидевшие непонятно за что 10 суток золотодобытчики Кайсин и Романенко, отпущенные 15 апреля, находились в неудовлетворительном состоянии.

Напомним, сотрудники совместной казахстанско-иранской компании "Зар кух", специализирующейся в области золотодобычи, среди которых были двое наших соотечественников, были задержаны 5 апреля. Официальные обвинения им предъявлены так и не были.

Компания "Зар кух" была создана в 2005 году. Она входит в состав группы Zar Group.