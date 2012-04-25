Мохнаткин на свободе, он намерен бороться за свое оправдание

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25 апреля 2012, 21:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта rferl.org

В среду вечером Сергей Мохнаткин, помилованный президентом РФ Дмитрием Медведевым, вышел на свободу из тверской колонии, он намерен бороться за свое полное оправдание в российских судах, об этом сообщил адвокат Мохнаткина Дмитрий Аграновский.

Он сказал: "После того, как Сергей придет в себя, я думаю, мы продолжим добиваться его оправдания в двух российских судах. Сначала мы обратимся в президиум Московского городского суда с жалобой на незаконный приговор, в случае, если решение будет не в нашу пользу, мы обратимся непосредственно к председателю Мосгорсуда Ольге Егоровой", - цитирует его Интерфакс. А если жалобы в Мосгорсуд не возымеют действия, то у нас есть возможность обратиться в Верховный суд Российской Федерации, заявил адвокат.