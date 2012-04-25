«Эти шустрые ребята провозгласили борьбу с коррупцией»

//Общество

25 апреля 2012, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с www.russianamerica.com

Следственный комитет России не нашел оснований для возбуждения уголовных дел против хозяйственников и руководителей Минобороны, «Машиноимпорта», «Доринвеста», администрации Нового Уренгоя и Уфы, подозреваемых в закупке автомобилей «Мерседес» за откаты. Обвиняемые в коррупции нашлись только в ФСО и МВД. Специально для «АН» на вопрос «Когда за коррупцию у нас будут отвечать чиновники высшего ранга, под руководством которых и разворовывается госбюджет?» отвечают…

Тельман Гдлян, бывший старший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР (1982-1990 гг.):

«Они стрелялись, вешались, выпрыгивали в окна…»

- Надо применить узбекский метод следствия, то есть привлекать главных организаторов преступлений, опасных и для страны, и для государства. Сегодня правоохранительная система, исполнительная, законодательная и контролирующая власть просто насыщены уголовщиной! И какой же дурак будет бороться с коррупцией и рубить сук, на котором сидит? Хотя, с другой стороны, узбекские партийные лидеры тоже не предполагали такого развития событий… Тогда у них сразу пропал весь партийный лоск, и они становятся обыкновенными - такими же простыми смертными, над кем издевались и кого грабили. То же самое можно сказать сегодня о наших нынешних деятелях. Пусть эти ребята не тешат себя надеждой: ответственность может прийти внезапно, и тогда они, как и те наши горе-герои, станут обмякшими и потерявшими волю. В нашем обществе произошло не только расслоение, но и моральное разложение. А еще произошло обесценивание символа власти. Точь-в-точь предсудороговая история советской власти повторяется и сейчас. И не надо никаких прокуроров, аналитиков и экспертов, потому что люди через своих знакомых и друзей отлично знают, что сейчас в России все продается и покупается. Я для себя решил, что буду в первых рядах, если угроза для страны будет извне. Но если сегодня один уголовный клан в борьбе за власть будет собачиться с другим, то неужели я пойду их защищать? Продажную власть нельзя защищать! Ошибки ничему не научили верхушку, и то, что провозгласили эти шустрые ребята, дескать, мы будем активно бороться со взяточничеством и коррупцией, - все это для непонимающего люда. Те физиономии, которые подключены к организации борьбы со взяточничеством, и те методы, которые предлагаются, не имеют ничего общего с реальной борьбой с той чумой, которая является угрожающей и в конечном итоге приведет к краху и их самих, и всю страну. И, конечно, нужна полная конфискация, потому что эти ненасытные ребята во власти бояться потерять все то, что нажито непосильным трудом. Я видел их много десятков, они стрелялись, вешались, выпрыгивали в окна – и все ради того, чтобы у них не отняли самое дорогое – их материальные ценности, эти несчастные миллионы! В нормальных странах сейчас тоже существует конфискация, и в СССР она была. Вот изъять у него все наворованное – и он, как соколенок, будет бегать по пустому полю. Тогда он и подумает и о детях, и о внуках, о том, где они вообще будут жить. Если начать сажать именно высокорангированных чиновников, то другие подобные им уже подумают и испугаются.

Михаил Гришанков, депутат Госдумы III-V созывов, эксперт по вопросам коррупции:

«Тяжело привлекать к ответственности знакомых товарищей»

- Коррупция – это колоссальная проблема для страны! Несмотря на то, что приняты неплохие законы, очень часто именно политическое давление и телефонное право останавливает расследование крупных дел. Думаю, что жесткая политическая воля первых лиц, Путина и Медведева, должна привести к тому, что правоохранители все-таки будут реально работать, а не оглядываться по сторонам. И, конечно, в этом направлении предстоит еще много работы. Нужна жесткая политическая воля. Ведь очень тяжело привлекать к ответственности знакомых товарищей, но это надо делать, иначе от страны останутся рожки да ножки.

Юрий Болдырев, публицист, экономист, бывший зампред Счетной палаты РФ:



«Не для нашего климата»

- Прежде всего, нужен антикоррупционный стандарт для формирования органов государственной власти, включая, разумеется, самые высшие. Все остальное, включая произвол в управлении госсобственностью и финансами – следствие нынешнего механизма формирования власти и ее положения полной безответственности. Но такая реформа, «не для нашего климата», то есть не имеет отношения к возможному…