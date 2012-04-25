Луговой не причастен к смерти Александра Литвиненко

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25 апреля 2012, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта rferl.org

Члены британской Ассоциации полиграфологов заявили, что депутат Госдумы Андрей Луговой, которого британская прокуратура обвиняет в причастности к смерти бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, не причастен к его смерти.

Британские эксперты Брюс и Тристам Берджесс в письменном заключении, составленном фирмой UK Lie Tests, по результатам тестирования Андрея Лугового на детекторе лжи, сообщили, что "после тщательного анализа всех диаграмм, полученных в результате проверки, удалось выяснить, что данные на эти вопросы ответы не были ложью. Таким образом, по нашему профессиональному мнению, Андрей Луговой говорил правду, когда отвечал на вышеуказанные вопросы".

В документе говорится, что "во время проверки были заданы следующие относящие к делу вопросы и даны следующие ответы: Вопрос 1: Делали ли вы что-нибудь, что привело к смерти Александра Литвиненко? Ответ: нет. Вопрос 2: Были ли вы каким-либо образом причастны к смерти Александра Литвиненко? Ответ: нет. Вопрос 3: Имели ли вы когда-нибудь дело с полонием? Ответ: нет".

Тест на детекторе лжи проходил в Москве 24 апреля, вся процедура длилась около трех часов, передает Интерфакс.