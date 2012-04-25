Дешевых продуктов питания больше не будет (ВИДЕО)

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25 апреля 2012, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта вести.ру.

Главный советник инвестиционного центра ФАО ООН Евгения Серова заявила в среду, что эпоха дешевых продуктов питания прошла. Она пояснила - почему происходит подорожание продуктов питания и какие факторы повлияли на это.

Несмотря на то, что в этом году урожай пшеницы будет рекордным и примерно составит 690 миллионов тонн, это вряд ли приведет к падению цен на продовольствие, считает Евгения Серова. Она рассказала, что люди привыкли к дешевой еде, но "когда ресурсы долго ограничены, когда рынок переходит с одного уровня на другой, участникам приходится приспосабливаться".

По ее словам, именно это и произошло сегодня с рынком продовольствия - цены перешли на новый уровень, который был сформирован некоторыми факторами и на стороне спроса, и на стороне предложения.

Эксперт пояснила, что "на стороне предложения происходит некоторое ограничение ресурсов, что понятно, потому что на планете мало осталось целинных земель, которые можно распахивать без ущерба для экологии. Урожайность не может расти до бесконечности и плюс климатические изменения, отмечаемые в последние годы, тоже делают предложение ограниченным".

Что касается стороны спроса, то здесь роль сыграли такие факторы, как рост населения, а также фактор роста доходов населения, причем у низших слоев, считает Евгения Серова. Еще один фактор, по ее словам, который очень сильно повлиял на рост цен, это изменившаяся структура населения - оно стареет, становится городским, начинает употреблять глобализированную еду.

Все эти факторы "приводят к необходимости применять более высокие технологии. Все это требует дополнительных инвестиций, увеличивает стоимость производства. А это говорит о том, что дешевой еды больше не будет", - цитирует эксперта телеканал "Россия 24".