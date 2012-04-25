В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции и проведения парада Победы

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25 апреля 2012, 15:45 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта motorpage.ru

В Москве, в связи с подготовкой и проведением парада Победы на Красной площади с 18 часов и до окончания мероприятий 26, 30 апреля и 3 мая, а также с 6 утра и до окончания мероприятий 6 и 9 мая 2012 года в центре столицы будет ограничено движение транспорта.

Об этом сообщил журналистам начальник Центра специальных мероприятий УГИБДД ГУ МВД России по Москве Николай Кащеев.

В это время будут частично перекрыты Ходынское поле, Проектируемые проезды № 5506 и № 5509, Ленинградский проспект, 1-й Тверская-Ямская и Тверская улицы, Манежная площадь, а также Моховая улица, Охотный ряд, Васильевский спуск, Москворецкая и Кремлевская набережные, передает портал Motor Page.

Полностью будет закрыто движение в районе Боровицкой площади, на Воздвиженке, Новом Арбате, Новинском бульваре, Садовой-Кудринской и Большой Садовой улицах, Триумфальной площади, Китайгородском проезде, Ильинском спуске, Ильинке, Варварке и Пречистенской набережной. Также будут перекрыты Большие Москворецкий и Устьинский мосты, Москворецкая улица, Болотная набережная и Болотная улица, Подгорская, Берниковская, Устьинская набережная и Устьинский проезд, Котельническая, Раушская и Яузская набережные.

ГИБДД Москвы просит всех водителей быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

"АН" писали, что в Москве ГИБДД перекроет несколько улиц 1 мая в связи с проведением шествий и митингов.