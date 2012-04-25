Госдума предлагает отменить доверенность на управление автомашиной

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25 апреля 2012, 15:35 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта motorpage.ru

Возможность отмены доверенностей на управление чужим автомобилем находится сейчас на рассмотрении в рабочей группе при Комитете Государственной Думы России по конституционному законодательству.

В качестве замены доверенности предлагается использовать полис ОСАГО, в который вписываются лица, имеющие право управлять транспортным средством.

На сегодняшний момент, чаще всего водители пишут доверенности на управление своим авто от руки. Зачастую собственник машины в этом процессе не участвует. К тому же проверить подлинность доверенности невозможно. Профильный комитет Госдумы предлагает заменить доверенность полисом ОСАГО с вписанным в него именем водителя, имеющего право на управление автомобилем.

В том случае, когда речь идет об открытом полисе ОСАГО, подтверждением будут служить другие документы – талон ТО и свидетельство о регистрации машины, передает портал Motor Page.

Комитет Госдумы в данный момент ведет переписку с Правительством России о возможности исключения необходимости иметь доверенность на автомобиль из действующего законодательства. По словам первого зама председателя комитета Вячеслава Лысакова, Правительство, вероятно, одобрит данные поправки.

Напомним также, что в конце января текущего года эту идею поддержали и представители ГИБДД. Пока же водитель обязан иметь при себе доверенность, а за ее отсутствие инспекторы ГИБДД могут вынести ему предупреждение или выписать квитанцию на оплату штрафа в размере 100 руб.