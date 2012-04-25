Документ о помиловании президентом Сергея Мохнаткина задержался в дороге

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25 апреля 2012, 15:08 [ «Аргументы Недели. Тверь» ]

Кадр НТВ.

Предписание об исполнении решения президента России Дмитрия Медведева о помиловании Сергея Мохнаткина пока не поступило в колонию, где находится заключенный. Сейчас он продолжает находиться под стражей в колонии города Торжок Тверской области.

Накануне в Торжок для встречи Мохнаткина прибыли представители СМИ и активисты общественных организаций. Как отметила в интервью Би-би-си известная журналистка Ольга Романова, собравшиеся намерены "сидеть до конца"."Адвокаты надеются, что его отпустят сегодня, но, как вы понимаете, это все непредсказуемо" - сказала Романова.

Как пояснили журналистам в УФСИН по тверской области, бумаги на освобождение заключенного должны поступить из главного информационного центра МВД России в информационный центр УМВД по Тверской области, а затем один экземпляр будет доставлен в колонию, а еще один - в региональное управление УФСИН. После этого мужчину отпустят.

Правозащитники призывали ускорить процесс освобождения Мохнаткина. Адвокат заключенного Валерий Шухардин заявил, что его подзащитного уже вторые сутки незаконно держат под стражей, и он готовит жалобу в Европейский суд по правам человека.

"АН" писали, что президент России Дмитрий Медведев в понедельник помиловал Сергея Мохнаткина, осужденного летом 2010 года за то, что он вступился за женщину, которую избивал милиционер во время несанкционированной акции на Триумфальной площади в Москве. К моменту помилования Мохнаткину оставалось ещё сидеть около полугода из назначенных судом 2,5 лет.

Напомним, 6 марта Кремль опубликовал список из 32 осужденных, в законности приговоров в отношении которых пообещал разобраться президент.