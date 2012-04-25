Городские ветераны Петербурга 9 мая 2012 года могут остаться без подарков

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25 апреля 2012, 13:51 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Как стало известно «Фонтанке», в этом году городские власти решили отойти от практики поздравления ветеранов Великой Отечественной продуктовыми наборами. Дело в том, что в последние годы как от самих участников войны, так и от представителей общественных организаций чиновникам поступали многочисленные жалобы на эти «подарки».

Многие ветераны были глубоко разочарованы, получив в дар от любимого города пластиковые пакеты с трехгрошовой колбасой, консервами и чаем «со слоном». Они просили городские власти пересмотреть свой подход к формированию «праздничных» наборов. В ответ чиновники, отвечающие за социальное обеспечение, лишь пожимали плечами, говоря о том, что эти наборы нужно воспринимать скорее не как подарок к празднику, а как социальную поддержку малоимущих граждан, к которым причислены ветераны ВОВ.



Между тем вместо того, чтобы сделать выводы и закупить для ветеранов более ценные и нужные подарки, в районных администрациях решили вовсе обойтись поздравлениями на словах. Как сообщили «Фонтанке» в Смольном, 9 мая во всех районах состоятся торжественные мероприятия, посвященные памятной дате. Ожидается, что в рамках народных гуляний ветеранов поздравят не только районные власти, но и различные творческие коллективы.



Централизованно поздравлять победителей вербально будет и губернатор Петербурга. От его имени всем ветеранам разошлют открытки. Тираж поздравительных открыток из 232 тысяч штук Смольный заказал заранее, в марте этого года. Себестоимость одной красочной «телеграммы» для городского правительства по итогам тендера не превысила 1 рубля 89 копеек. В администрации отмечают, что открыток у частного поставщика заказали немного больше, чем нужно для поздравления всех городских ветеранов, чтобы иметь возможность заменить те, что потеряются или будут испорчены при пересылке.