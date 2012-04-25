Петербургские депутаты устроили себе майские каникулы

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25 апреля 2012, 13:48 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Депутаты петербургского парламента на следующее пленарное заседание соберутся только в середине мая. Как передает корреспондент "Фонтанки", депутаты на сегодняшнем заседании ЗакСа приняли решение перенести пленарное заседание, которое должно было пройти 2 мая, на 15 мая. С инициативой внести изменения в работе парламента выступил депутат Виталий Милонов.



По его словам, речь идет не о перерыве, а переносе заседания. 2 мая, как отметил народный избранник, многие жители отдыхают, поэтому часть депутатов будет работать на своих территориях с избирателями.

«Чтобы не сокращать количество заседаний, предлагаю собраться 15 мая, - заявил Милонов. – 9 мая официально выходной, а до 15 мая у нас должен с ежегодным отчетом выступить губернатор».

Таким образом, народные избранники проведут два заседания: 15 мая, во вторник, и 16 мая, в среду. Планируется, что губернатор выступит именно 15 мая.