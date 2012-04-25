Третий контур московского метро разгрузит подземку к 2020 году

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25 апреля 2012, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве третий пересадочный контур московского метрополитена протяженностью 42 километра планируется построить до 2020 года.

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сегодня сообщил, что до 2020 года столичные власти в общей сложности планируют построить 150 километров новых линий метро, 70 новых станций, сообщает РИА Новости.

Третий контур пройдет вокруг Кольцевой линии, тем самым разгрузив станции в центре Москвы и саму Кольцевую линию метрополитена. Сейчас в столичном метро работают два пересадочных контура: первым принято считать пересадочные станции в центральной части столицы, вторым - Кольцевую.

Третий пересадочный контур позволит пассажирам не добираться до центра города, чтобы перейти на другую ветку.