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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Третий контур московского метро разгрузит подземку к 2020 году

, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве третий пересадочный контур московского метрополитена протяженностью 42 километра планируется построить до 2020 года.

Заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сегодня сообщил, что до 2020 года столичные власти в общей сложности планируют построить 150 километров новых линий метро, 70 новых станций, сообщает РИА Новости.  

Третий контур пройдет вокруг Кольцевой линии, тем самым разгрузив станции в центре Москвы и саму Кольцевую линию метрополитена. Сейчас в столичном метро работают два пересадочных контура: первым принято считать пересадочные станции в центральной части столицы, вторым - Кольцевую.

Третий пересадочный контур позволит пассажирам не добираться до центра города, чтобы перейти на другую ветку.

ИЧ

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